Une leçon de fantaisie avec la famille Ribouldingue près de Rouen

Créée en 2017, cette pièce empreinte de poésie et d'humour questionne la différence. Emmanuel Billy, metteur en scène et comédien nous parle de La famille Ribouldingue :

Quel est le lien entre l'Escouade et la troupe de l'ESAT du Cailly ?

"La troupe de l'Escouade encadre la troupe de théâtre professionnelle de l'ESAT du Cailly depuis cinq ans et propose à ses comédiens en situation de handicap des créations et des mises en scènes originales. C'est un atelier professionnel dans lequel les travailleurs se consacrent entièrement à la pratique artistique. Et, si certains des 1250 ESAT de France proposent des ateliers en lien avec une pratique artistique, c'est le seul ESAT de Normandie à offrir ce type d'activité professionnelle. Les comédiens se produisent à raison d'une ou deux fois par semaine et nous avons déjà à notre actif huit créations qui tournent régulièrement un peu partout en Normandie."

En quoi se distinguent vos créations ?

"Ce sont principalement des pièces à visée pédagogique, dont le but est de changer notre regard sur la différence et de nous aider à lutter contre les préjugés. 'Ma vie sans complexes', une de nos dernières pièces, parle par exemple de la vie privée et affective des personnes en situation de handicap, quant à 'Ma petite entreprise et moi' évoque les préjugés liés à l'embauche. Un des points forts de notre compagnie est aussi de favoriser l'inclusion : c'est-à-dire que les comédiens du milieu ordinaire accompagnent toujours sur scène les comédiens de l'ESAT. Pour cette pièce-ci nous sommes six comédiens sur scène et j'ai moi-même un rôle à jouer : je suis le cousin de cette famille ribouldingue, un homme qui a la tête comme une passoire. Tout lui échappe !"

Dans quel contexte la pièce a-t-elle été créée ?

"Il y a deux ans, nous présentions pour la première fois la pièce au public dans le cadre du festival Ad Hoc sur la scène nationale du Volcan au Havre. C'est un festival familial et cette pièce burlesque peut tout à fait s'adresser au jeune public. Depuis cette date la pièce a beaucoup tourné. C'est l'histoire d'une drôle de famille, une pièce composée par Christine Leroy de l'Escouade. Avec cette pièce poétique et loufoque, très physique et très enlevée, nous offrons un regard décalé sur l'humanité, nous invitons le spectateur à questionner son rapport à l'autre. C'est une sorte de miroir déformant qui traduit la frénésie de notre monde quotidien. Tous les personnages qui composent cette famille sont très différents mais ils sont unis par une même fantaisie et par la grande énergie qu'ils dégagent. Le titre de la pièce est un clin d'œil à une vieille bande dessinée caricaturale. Cette pièce a été publiée aux Éditions Christophe Chomant et à chaque représentation nous en vendons des exemplaires !"

