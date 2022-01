Criel-sur-Mer. Seine-Maritime : deux personnes retrouvées mortes après un début d'incendie

Les causes du drame sont encore très floues. Le samedi 28 septembre 2019, en début d'après-midi, les pompiers ont été appelés pour se rendre à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime) où quelqu'un avait repéré des traces de suie et un corps allongé dans un gîte, situé rue de la Plage.

Une enquête ouverte

Sur place, les pompiers découvrent effectivement les deux corps sans vie d'un homme et d'une femme âgés d'environ 50 ans. Dans le bâtiment, ils repèrent effectivement des traces qui laissent penser à un départ de feu. Pour le moment, les raisons de leur décès et le moment de leur mort sont inconnus et une enquête est en cours pour mieux comprendre les faits.

L'intervention a mobilisé 15 pompiers, qui ont également pu prendre en charge un chien qui était blessé sur place.