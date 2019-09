Hockey : dans les Alpes, Rouen doit confirmer

Après leur victoire à 2-0 contre les Boxers de Bordeaux (Gironde), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) repartent en déplacement, dans les Alpes, pour y rencontrer les Diables Rouges de Briançon (Hautes-Alpes), lors de la septième journée de Synerglace Ligue Magnus, ce vendredi 27 septembre 2019, à partir de 19h30.

Un déplacement compliqué

"C'est encore un long voyage, mais il faut les faire, et ce n'est pas plus mal de les faire dès le début", confiait Fabrice Lhenry avant son départ vers les Alpes, où s'affronteront les deux extrêmes du championnat puisque, si Rouen est actuellement leader, les Briançonnais sont bons derniers avec six défaites en six matches. Malgré cela, le coach rouennais reste prudent : "Si on joue sur notre intensité, on devrait faire la différence. Mais c'est une équipe vaillante, c'est toujours compliqué de jouer là-bas notamment au premier tiers avec l'altitude mais j'espère qu'on va récupérer Juha Koivisto et que Joël Caron ne sera plus suspendu."

L'équation reste donc simple pour les Jaunes et Noirs, qui tenteront de rapporter les trois points de leur long déplacement pour conserver la tête du classement.