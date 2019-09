Shakira et Jennifer Lopez choisies pour la mi-temps du Super Bowl 2020

Son nom circulait depuis plusieurs semaines, mais ce n'était qu'une simple rumeur. C'est désormais officiel, Jennifer Lopez sera bel et bien présente le 2 février 2020, à Miami, pour le show de la mi-temps du Super Bowl.

J-Lo n'assurera pas le show toute seule, puisque la chanteuse colombienne Shakira montera également sur scène. C'est la toute première fois que les deux stars se produiront lors de la mi-temps du Super Bowl.

Les chanteuses devront faire mieux que Maroon 5, le groupe d'Adam Levine ayant déçu l'année dernière, contrairement à Justin Timberlake en février 2018.

Maintenant que nous savons que J-Lo et Shakira seront ensemble sur scène, nous attendons avec impatience le 2 février 2020. Le match et le show de la mi-temps seront diffusés, en France, sur l'une des chaînes du Groupe TF1.

