Municipales à Ouistreham : un comité de soutien pour Romain Bail

"Notre parti, c'est notre ville" : voilà le nom du comité de soutien à Romain Bail, le maire Les Républicains de Ouistreham, près de Caen (Calvados). Dans un communiqué du jeudi 19 septembre 2019, qui ne mentionne ni parti, ni personnalité politique, ce comité explique être composé d'habitants "de tous âges, de milieux sociaux différents et de tous les quartiers".

"Des attaques incessantes"

Pour eux, le maire a réussi "à faire plus avec moins, tout en réduisant l'imposition foncière des Ouistrehamais". Le comité cite, entre autres, la promenade de la Paix, le skatepark, le futur pôle médical, le nouveau centre nautique. "Romain Bail doit continuer sur cette dynamique", enjoint le comité qui déplore, par ailleurs, les "attaques incessantes, non constructives" que le maire "a dû subir depuis le début de son mandat".

Pas de membre de l'équipe en place

L'intéressé affirme ne pas être à l'origine de cette initiative. "Ce comité est composé d'une quinzaine de personnes, que je ne connais pas personnellement" indique Romain Bail, qui cite notamment une retraitée et un bénévole du cinéma. "Aucun n'est membre de l'équipe en place ou de ma famille politique" poursuit le maire pour qui "c'est une bonne nouvelle". L'élu a déjà annoncé sa volonté d'être candidat à sa propre succession. Il précise cependant : "je reste prudent et attentif à ce qui se passera le 21 octobre". Le 21 octobre 2019, Romain Bail comparaît en appel pour faux et usage de faux, dans le dossier du centre d'interprétation des relations franco-britanniques.

Pratique. Le comité de soutien est joignable à contact@notreparticestnotreville.fr ou au 73, avenue Charles Poullain à Ouistreham. Une page Facebook a aussi été créée.

A LIRE AUSSI.

Le maire de Ouistreham dément avoir tenu des propos racistes

"Faux et usage de faux" à Ouistreham : un an de sursis requis contre Romain Bail, le maire

PV abusifs : prison avec sursis pour le maire de Ouistreham

Le maire de Ouistreham grimé en Hitler après avoir posé avec le FN