Rouen. Bonne table à Rouen : le Molière change de propriétaire

Le restaurant est tout proche de l'hyper centre-ville de Rouen (Seine-Maritime), dans la rue des Augustins, à deux pas de la place Saint-Marc. L'accueil y est chaleureux, dans une salle moderne dans les tons gris.

Pour le menu, une simple ardoise change quotidiennement, avec des plats, quasiment tous "faits maison" et qui sentent bon la cuisine traditionnelle. Ici, on mange sans chichi, simple et copieux.

Cuisine traditionnelle

Curieux de tester ce Molière nouvelle formule, puisque les propriétaires ont changé, je penche pour la totale : entrée, plat et dessert. Je commence mon repas par des harengs à l'huile accompagnés de pommes de terre, et servis dans un ramequin en forme de bateau. De quoi ouvrir l'appétit et se sentir provisoirement sur nos côtes, en plein pays dieppois. En plat, j'opte pour le sauté de veau à la provençale, accompagné d'une ratatouille et de ses frites maisons. Ces dernières sont craquantes à souhait, la viande est bien cuite et tendre, et la sauce est agréable, même si je me suis permis de compléter son assaisonnement, pour relever un peu le tout.

En dessert, le fromage blanc que je choisis est frais et onctueux, servi avec juste ce qu'il faut d'un agréable coulis de fruits rouges.

La note est maîtrisée : 14€ pour entrée plat et dessert, 12€ pour l'option entrée plat ou plat dessert. Je m'en sors, avec un verre de Chardonnay, pour 17,20€. Avec un service rapide, voilà une pause déjeuner efficace et équilibrée.

Pratique. 30 rue des Augustins à Rouen. Tel : 02 35 15 06 75

