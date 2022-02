Tour de France / 5e étape : la revanche de Mark Cavendish ?

L’étape d’hier emmenait les coureurs de la Picardie (Abbeville) en Normandie, celle d’aujourd’hui les conduira de Normandie (Rouen) en Picardie (Saint-Quentin). Une sorte de petite boucle dans la grande Boucle ! Ce ne sera sans doute pas le seul point commun entre ces deux étapes puisqu’il y a de fortes chances que l’arrivée à Saint-Quentin se termine de la même façon que celle qui s’est déroulée à Rouen, c’est-à-dire par un sprint.

On voit mal comment il pourrait en être autrement d’autant que l’étape est moins longue que celle d’hier (197 kms contre 214,5) et que, contrairement à celle de la veille, elle ne présente absolument aucune difficulté. Certes, des coureurs tenteront de s’échapper dès les premiers kilomètres. Mais on commence à connaître le scénario par cœur puisqu’il se répète quasiment chaque jour depuis le début de ce Tour. Le peloton les laissera prendre un peu d’avance avant de les rattraper à quelques encablures du final de cette étape.

Attention aux chutes !

Plus qu’une échappée, les sprinteurs et leurs équipiers devront se méfier des bordures - mais elles paraissent peu probables -, de la météo incertaine et surtout des chutes. Elles sont nombreuses et spectaculaires depuis le début de cette Grande Boucle. C’est malheureusement quelque chose d’assez courant durant la première semaine d’un grand Tour. Les coureurs sont nerveux ce qui rend les risques de chute plus élevés.

Pour l’instant, les favoris ont réussi à les éviter mais ils n’en sont pas à l’abri. Ce n’est pas Mark Cavendish qui dira le contraire, lui qui a été privé de sprint à Rouen à cause d’une chute. Le champion du monde aura certainement à cœur de se racheter. Pour cela, il devra sortir le grand jeu car André Greipel et ses équipiers de La Lotto ont été impressionnants dans les rues de la capitale haute-normande.

Du reste, la manière dont l’équipe Lotto a emmené le sprint pour leur leader André Greipel n’est pas sans rappeler celle dont bénéficiait Mark Cavendish, les années passées, avec la Team Columbia. Cette année, le champion britannique doit se débrouiller tout seul ; ses équipiers étant, avant tout, au service de Bradley Wiggins. Cela lui a plutôt réussi à Tournai. En sera-t-il de même aujourd’hui ? Réponse vers 17h30 sur les Champs-Elysées… de Saint-Quentin !!!

Dans le player ci-dessous notre analyse de cette 5e étape du Tour de France