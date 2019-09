Municipales à Rouen : Jean-François Bures candidat sans les Républicains

Il est le quatrième candidat à entrer officiellement dans la course aux élections municipales 2020 pour la mairie de Rouen (Seine-Maritime). Lundi 23 septembre 2019, Jean-François Bures, vice-président du Département de Seine-Maritime et responsable du groupe des Républicains au Conseil municipal de Rouen, s'est déclaré candidat.

"Une course aux ambitions personnelles"

Jean-François Bures rappelle être arrivé en tête du sondage de notoriété commandé par le président de la Région Normandie, Hervé Morin, et dont les résultats ont été dévoilés début juillet 2019. "Les Rouennaises et Rouennais ont fait connaître leur préférence afin que je conduise la liste de la droite et du centre aux prochaines élections municipales", rappelle-t-il dans un communiqué.

Jean-François Bures explique avoir voulu construire "une union large pour proposer une alternance au parti socialiste et à ses alliés" mais avoir fait face à "une course aux ambitions personnelles" qui rend "impossible" cette union. Cette candidature intervient quelques jours après celle de Marine Caron, qui était pressentie à un moment pour conduire cette liste de la droite et du centre.

La candidature de Jean-François Bures est "une annonce personnelle", selon Françoise Guégot, secrétaire départementale des Républicains en Seine-Maritime. "Rien n'a été décidé, sa déclaration est bien trop précoce", réagit-elle, en ajoutant que Jean-François Bures ne devrait pas, dans ces conditions, obtenir l'investiture des Républicains pour ces élections.

Candidat en 2014

Le candidat dévoile deux sujets qu'il entend porter dans sa campagne : la démocratie locale et l'écologie positive en s'appuyant sur "une équipe de citoyens engagés". Déjà candidat lors des élections municipales de 2014, Jean-François Bures avait été battu face à Yvon Robert avec 1 600 voix d'écart.

