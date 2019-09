Réforme des retraites : presque 1 000 manifestants à Caen

Ils s'étaient donné rendez-vous à 11 heures ce mardi 24 septembre 2019, devant la caserne des pompiers de la Folie Couvrechef de Caen (Calvados). Un lieu de départ "peu commun" où se sont réunies 300 personnes malgré les averses de pluie.

"Aucun salarié ne sera gagnant dans cette réforme que ce soit dans le public ou dans le privé". 300 manifestants au départ de la caserne de la Folie Couvrechef à #Caen. Un lieu inhabituel pour un départ de cortège pic.twitter.com/N2y4scteCV — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) September 24, 2019

Porté par les syndicats CGT et Sud solidaires, le mouvement s'est ensuite dirigé vers différents services publics : la CPAM, le CHU, l'Université et les finances publiques. Au fur et à mesure de la manifestation, d'autres centaines de personnes se sont jointes au cortège, où "1 000 à 1 500 personnes sont attendues", estime Jacques Ambroise, secrétaire général CGT du Calvados. Les averses en ont sans doute fait reculer certains.

100 à Lisieux, 50 à Vire

Au menu des revendications, la double peine infligée par cette réforme des retraites. "On travaillera plus mais avec des pensions moindres de 20 %. Ce projet est infâme pour tous les salariés, que ce soit dans le public ou dans le privé".

C'est aussi l'occasion pour des Agents territoriaux spécialisées des écoles maternelles (ATSEM) d'exprimer leur mécontentement : "On gagne 1 300€ nets par mois pour être multitâches. On est des vrais couteaux suisses. On veut simplement obtenir de la reconnaissance salariale".

La circulation a été perturbée sur le boulevard Maréchal Juin. - Léa Quinio

Dans le Calvados, une centaine de personnes a également défilé dans les rues de Lisieux malgré une météo peu clémente. Une cinquantaine est prévue ce même jour, dans l'après-midi, du côté de Vire.

A LIRE AUSSI.

Caen : une nouvelle caserne de pompiers à l'automne 2021

Fonctionnaires: mobilisation unitaire affichée, des défilés partout en France

Plus de quatre-vingts personnes expulsées d'un squat à Caen

Infirmiers et aide-soignants dénoncent les cadences infernales

Une "marche sur l'Elysée" pour dénoncer la "politique anti-sociale" de Macron