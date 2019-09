80 artistes célèbrent Mozart

L'église Notre-Dame-de la-Gloriette-de Caen sera investie par l'orchestre régional de Normandie, qui lance officiellement sa saison, dimanche 23 septembre, avec un grand concert consacré à Mozart.

Aux côtés des musiciens de l'orchestre sous la baguette de Jean Deroyer, on retrouvera le chœur de chambre de Rouen, dirigé par Frédéric Pineau et quatre solistes : la soprane Anna Kasyan, l'alto Farrah El Dibany, le ténor Kaëlig Boché, et la basse Sévag Tachdjian. Le spectacle musical débutera avec deux œuvres de jeunesse du célèbre compositeur : l'Exultate Jubilate et surtout la fameuse Messe du couronnement. Deux œuvres composées alors qu'il n'avait que 17 ans. Viendra ensuite la symphonie dite Jupiter, la dernière de Mozart.

Pratique. Dimanche 29 septembre à 17 heures, église Notre Dame de la Gloriette à Caen. Réservations au 02 31 82 05 00. Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 15 ans.

