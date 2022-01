Le Havre. Le Havre : rentrée de la sénateur Agnès Canayer

Agnès Canayer (Les Républicains) fait sa rentrée mardi 24 septembre 2019. La sénateur se rendra au Palais du Luxembourg pour l'examen du projet de loi porté par Sébastien Lecornu, Engagement et proximité. Quatre-vingts maires ont été rencontrés pour élaborer cette loi, qui va notamment réformer la taxe d'habitation et tenter de redonner du pouvoir aux municipalités.

C'est l'un des attachements de la sénateur : le local doit inspirer le national. Agnès Canayer tient à l'ancrage territorial du Sénat. Parmi ses dossiers favoris, l'insertion professionnelle et les dossiers structurant du Havre (la fusion des ports Le Havre, Rouen et Paris, la fermeture de la centrale thermique et la nouvelle usine d'éoliennes Siemens).

Les municipales

Autre sujet d'actualité pour Agnès Canayer : les municipales du Havre. La sénateur LR soutient la candidature du maire actuel Jean-Baptiste Gastinne (LR), qu'elle juge légitime. En cas de retour d'Édouard Philippe, elle sera derrière lui. Toujours fidèle à son parti politique, l'élue avoue cependant ne pas toujours être à l'aise avec les positions politiques des LR.

