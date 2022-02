La Taverne sort les petits plats pour l’été à Lion-sur-mer

Servi avec le sourire

Sous les parasols, nous nous installons dos au restaurant. Les effluves marines chatouillent l’odorat, la plage se devine derrière de charmantes petites résidences. Ambiance très typique. La terrasse, qui compte une petite trentaine de places, est remplie aux trois quarts. Les clients sont radieux.

Le menu du jour mêle les saveurs. En entrée, ce sera une salade strasbourgeoise, apportant un peu de fraîcheur à la température ambiante. Elle sera suivie par une escalope normande, accompagnée d’une sauce - subtile mélange de crème et de curry - se mariant parfaitement à des frites maisons.

Après avoir savouré sans modération ce repas copieux, servi rapidement et avec le sourire par Sylvie André, nous renonçons au dessert, même si la carte semble plus qu’alléchante.

Ce doux moment de saveur nous aura coûté 14,50 € pour le menu du jour (entrée et plat principal). Seul ombre au tableau, le calme de la terrasse perturbé de temps à autre par le passage de véhicule.



Pratique. La Taverne, 15, place G.Clémenceau, à Lion-sur-mer. Tél. 02 31 96 27 05.