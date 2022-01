Affaire Karachi: le parquet demande un procès pour Balladur et Léotard

Il revient désormais à la commission de l'instruction de la Cour de décider de juger ou non les deux hommes pour leur responsabilité dans le possible financement occulte de la campagne présidentielle de 1995 de M. Ballardur, via des rétrocommissions révélées dans l'enquête sur l'attentat de Karachi en 2002.

