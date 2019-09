Maroon 5 sort un titre sur le deuil

Il y a 2 ans, en 2017, le groupe Maroon 5 sortait leur 6ème album studio "Red Pill Blues". Quelques semaines plus tard, le manager du groupe et ami d'enfance du chanteur Adam Levine mourait d'une soudaine embolie pulmonaire. Une épreuve qui a évidemment marqué les musiciens et qui les a inspirés sur une chanson à écouter depuis le 19 septembre 2019.

Elle s'appelle Memories, et sort un peu plus d'un an après leur plus gros succès "Girls like you", extrait de "Red Pill Blues". Adam Levine la présente comme "une chanson pour tous ceux qui ont perdu un proche, autrement dit pour tout le monde". Une chanson avec moins d'accompagnement instrumental que d'habitude, mais aux sonorités néanmoins positives.

