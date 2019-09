Les DOTis sensibilisent au don d'organes et de tissus

Les samedis 28 et dimanche 29 septembre 2019, dix villes normandes s'animent pour la promotion du Don d'Ogranes et de TISsus (DOTis).

Dans la Manche, différentes animations seront organisées à Avranches, Carentan, Cherbourg, Coutances, Granville, Saint-Clair-Sur-l'Elle, Saint-Lô et Villedieu. Dans l'Orne, vous pourrez retrouver des ateliers à Alençon et Flers et dans le Calvados, les DOTis vous donnent rendez-vous à Caen, Bayeux, Colleville-sur-Mer, le Molay-Littry et Vire.

Pour les sportifs, un DOTis Run est également organisé.

5 kilomètres à travers les différentes villes accueillant l'événement. Il est possible de s'inscrire sur place mais pour les plus prévoyants, un formulaire en ligne vous attend sur le site normandiecourseapied.com.

Sportifs, commerçants, associations, professionnels de santé dans les différentes villes concernées, chaque année, se parent de t-shirts bleus. Une marée humaine qui souhaite faire évoluer les mentalités autour du don d'organes et de tissus.

Le programme complet du week-end est à retrouver sur lesdotis.fr