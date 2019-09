La nouvelle base nautique Caen-Mondeville inaugurée

La base nautique de Mondeville (Calvados), baptisée Bertrand-Génard, est méconnaissable. L'équipement, inauguré mercredi 18 septembre 2019 après environ un an de travaux, est passé d'une surface de 150m² à 1000m². Reynald Fortin, chef de la base et responsable du pôle nautique de Caen, est fier de ce projet qui apporte nouveautés et renforcement des équipements.

Les vestiaires adultes et enfants sont désormais séparés avec une plus grande capacité et une meilleure qualité d'accueil. Des pontons ont été rajoutés et la sécurité des enfants y est plus assurée. Le but est "d'accueillir les scolaires de CM1/CM2 de Caen et Mondeville pour leur faire découvrir les activités de voile et de kayak ". Elle est également destinée aux différents clubs nautiques comme le club de voile de Mondeville (USOM) et le Caen Yacht Club et à l'accueil d'un public spécifique, à savoir les "personnes à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap mental".

Renouer avec la culture nautique

Joël Bruneau, maire de Caen salue ce projet en soulignant que ce lieu est un "emblème et symbole fort de la voie nautique en Normandie". Quant à Hélène Burgat, maire de Mondeville, elle parle d'une "mutualisation qui offre aux amateurs d'activités nautiques un équipement de qualité".

La base nautique de Caen-Mondeville rend hommage à Bertand Génard, ancien responsable de l'école de voile de Mondeville, disparu en 2014. "La base nautique faisait partie de ses derniers projets, c'est une belle façon de lui rendre hommage. De plus, il a su transmettre sa passion aux jeunes" indique son épouse, Maryse Génard.

Pratique. Pour connaître le programme et horaires des activités de la base nautique, rendez-vous sur le site internet de Caen.

