Près de Fécamp : un salon du yoga et de l'environnement

Le 15e Jardin planétaire, le salon du yoga et de l'environnement, se déroule vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 à Sassetot-le-Mauconduit (près de Fécamp en Seine-Maritime). C'est organisé par Tapovan, une université de yoga et d'ayurvéda.

L'ayurvéda est une médecine douce indienne, basée sur la méditation, les massages à l'huile et le respect de la nature. Elle a été importée en France à la fin des années 70 par Kiran Vyas. Il est d'ailleurs à la tête de l'institut normand et s'est installé à Sassetot-le-Mauconduit dans les années 90. Tapovan accueille des curistes et forme aux massages ayurvéda.

Salon du yoga et de l'environnement

Jardin planétaire, le salon du yoga et de l'environnement, proposera différents stands de Fécamp Caux Littoral Agglo, d'EcoBati, de l'espace Info-Énergie et autres. Des conférences et des ateliers seront également proposés. Les thèmes seront vairés, avec par exemple une table ronde sur Gandhi, la sagesse de la non-violence, une autre sur l'écologie et la paix, l'écologie écomédecine pour sauver la planète ou encore une table ronde d'agglomération fécampoise Agir localement contre le réchauffement climatique.

