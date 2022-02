Profitez des concerts de Beauregard à la Maison!

Trois jours de live pour découvrir des artistes, des groupes à dominante rock avec The Kills, Gossip, Garbage, Dionysos et Shaka Ponk.



Vivez Beauregard 2012 de chez vous!

L'édition 2012 du Festival Beauregard sera également marquée par une première en France : en collaboration avec SFR, plus de quinze concerts seront en effet retransmis en direct sur le net, via un site dédié SFR mais aussi sur la page Facebook SFR Live Concerts.

Gagnez votre PASS VIP avec Tendance Ouest pour la première soirée du festival Beauregard ce vendredi (06/07) à Hérouville St Clair offert par le restaurant La Planche'a (Place Courtonne).

Entrée pour 2 personnes, accès au parking, une bouteille de champagne (à consommer avec modération), votre dîner (à 20h15) et les concerts de The Lanskies, Dionysos, Métronomy, Miossec, Selah Sue, The Kills, Shaka Ponk...Ecoutez TENDANCE OUEST!