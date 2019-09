Bonne table à Caen : Le Palais de Bombay, voyage au pays des épices

Dès qu'on franchit la porte du Palais de Bombay on perçoit les notes de musique indienne et le voyage commence. Nous avons le choix de la place, mes collègues et moi décidons de nous installer au milieu de la salle et ainsi regarder la décoration très Bollywood du lieu. L'excursion n'est pas près de se finir, il suffit de regarder la carte : "naan", "samoussa" ou encore "halwa", pas forcément évident de faire son choix dans cette carte exotique mais je me lance.

Les épices au rendez-vous

Je décide de prendre une des formules proposées pour le midi à 12€50. En entrée, j'opte donc pour les samoussas végétariens à base de pomme de terre et petit pois. Ils sont accompagnés d'une fine tranche d'aubergine en beignet. Pour le plat, je suis restée assez basique. Je préfère choisir les valeurs sûres. Ce sera donc poulet au curry avec du riz safrané. Petit voyage gustatif dans le monde des épices avant de redescendre sur terre en douceur avec le "halwa", un gâteau à la semoule.

D'abord surprise par la couleur orange, sa douceur finit parfaitement mon repas. Pour les amateurs d'épices, elles étaient au rendez-vous et apportaient une saveur toute particulière. Toutefois, le dosage est maîtrisé et n'emporte pas la bouche.

Pratique. 175 rue Saint Jean. Tél. 02 14 47 70 49.

A LIRE AUSSI.

Centenaire du 11 novembre: six symboles personnels du conflit

Chute du Rideau de Fer: "Personne n'a pensé que ça irait aussi vite"