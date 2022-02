Retour à l'époque médiévale à Bayeux ce week-end

Pour cette 26e édition, les enfants et le thème de l’enfance seront mis à l’honneur : parcours initiatique du petit chevalier, sports du Moyen Age, création de jeux anciens…

Au son des vièles et autres mandoles, les compagnies de spectacle de rue donneront le ton de ces Fêtes, sur des placettes ou dans des "théâtres" à ciel ouvert : saynètes, concerts, bal….

Et pour plonger dans l’histoire, les reconstitutions de campements feront la part belle au XVe siècle cette année. Retrouvez la vie quotidienne des villages (démonstrations, ateliers, artisanat…) mais aussi celle des batailles (entretien des armes de l’époque, combats…)

Pour célébrer les techniques ancestrales, les métiers d'art seront également à l'honneur avec des démonstrations en public : tailleurs de pierre, forgerons, sculpteurs...

Prenez le temps de flâner au milieu des écrivains du salon du livre ou des échoppes de producteurs et d’artisans – plus d’une centaine ! - qui complèteront cette programmation riche et festive.

Infos pratiques :



- Accès libre et gratuit

- Horaires : Samedi 7 juillet, de 10h à minuit / Dimanche 8 juillet, de 10h à 19h

- Programme à télécharger ici!

Crédits Photos : mairie-bayeux.fr