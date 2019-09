La Fabrique de patrimoines en Normandie ouvre ses portes

La Fabrique de patrimoines en Normandie est un établissement public à vocation culturelle et patrimoniale. Il conserve et restaure les images et documents historiques et les met en valeur en travaillant avec les musées. Pour en savoir plus, rien de mieux que de visiter une partie de ses installations lors du week-end dédié des 21 et 22 septembre.

Au programme : visite guidée du laboratoire, du pôle de restauration et de conservation et d'imagerie scientifique en immersion avec les pros !

Pratique. Fabrique de Patrimoines 9, rue Vaubenard, Caen. Dimanche 22 septembre de 9h30 à 11h30. Réservations recommandées au : 02 31 93 25 79. Dans la limite des places disponibles.

