Après la naissance de quelques doutes en fin de préparation, l'Entente Colombelles Troarn a rassuré son monde en gagnant son premier match de la saison du côté de Fleury le dimanche 15 septembre dernier. Avec du caractère et du talent, les partenaires de Jeanne Godey l'ont emporté 23-25 et sont reparties du Loiret avec de précieux points en poche. On est en droit d'attendre une équipe pleine de confiance pour la réception de Brest à domicile ce dimanche 22 septembre à la halle Michel Hidalgo (16 heures).

