Caen : l'ancienne boutique DDP devient ADN

Ouverte depuis le 28 août 2019, ADN succède à la filiale DDP, dont l'activité a cessé. ADN est aujourd'hui une boutique unique en France et propose des vêtements pour femmes avec une multitudes de marques comme "Pako litto, CKS, Petite étoile, Happy, Andy et Lucy", des sacs "Ricochet et Crazy lou" et des bijoux de la marque "Ikita".

"Cette boutique s'adresse aux femmes de toutes les générations avec des tailles qui vont du 34 au 44" précisent Mickaël et Cynthia, responsables du magasin.

Pratique. Le magasin est ouvert du lundi au samedi, au 27 rue froide à Caen.

