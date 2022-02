M83 s'invite sur la bande annonce du film "Oblivion"

Après les Daft Punk dans "Tron l'héritage", Joseph Kosinski s'attribue les services du groupe français M83 pour "Oblivion". La bande originale va mélanger musiques électroniques et compositions plus classiques.

M83 commence à émerger depuis quelques mois en France, il a sorti six albums depuis 2001, et plus récemment choisi pour habiller les génériques de l'Euro 2012 sur la première chaine.

De plus, "Midnight City" a été utilisé pour illustrer les séries "Made in Chelsea" et "How to Make It in America".

Actuellement en cours de tournage, "Oblivion" sortira fin juillet 2013 avec Tom Cruise dans le rôle de Jack Harper, un réparateurs de drones dans un contexte futuriste apocalyptique...

A suivre de très près !