Rouen. À Rouen, il se dit harcelé et agresse son ex

C'est le 20 juin 2019 que la victime se rend à la gendarmerie du Houlme (Seine-Maritime) pour y déposer plainte à l'encontre de son compagnon. Alors qu'elle se trouvait chez une amie avec ses enfants, c'est en repartant avec elle en voiture qu'elle voit surgir son compagnon au volant de son véhicule. S'arrêtant brusquement pour bloquer le passage, il descend et donne deux coups de pieds dans la portière du véhicule de la victime puis s'affaire à plier son rétroviseur.

Il sort une bombe lacrymogène de sa poche et asperge les deux passagères ainsi que leurs enfants qui se trouvaient à l'arrière. Elles parviennent néanmoins à se dégager et s'enfuient. Le couple est séparé depuis un mois alors que Ludovic Boulay, 35 ans, est interpellé le lendemain et placé en garde à vue. Il ne cesse d'affirmer que son ex-compagne le harcèle ainsi que son amie en venant rôder autour de chez lui, l'insultant et jetant des projectiles sur son balcon. Il se dit menacé et n'aurait fait que répliquer.

"Je suis victime"

Il prétend s'être déjà fait asperger d'un liquide inconnu et n'a fait que lui répondre en la gazant également. La victime, entendue, affirme qu'il ment effrontément en se prétendant harcelé. Trois jours d'incapacité temporaire de travail lui seront octroyés après le gazage. Une enquête de voisinage confirme cependant les dires du prévenu qui subit régulièrement la colère deux femmes.

Pour la partie civile, "dans le contexte actuel, les faits sont graves", tandis que le procureur de la République constate que le prévenu "n'a pas appris de son passif judiciaire", faisant référence aux quatorze mentions portées à son casier judiciaire pour violences. La défense dit que "les torts sont partagés dans ce dossier". À l'audience du vendredi 6 septembre 2019, le tribunal le déclare coupable et le condamne à une peine de dix mois de détention, dont six assortis du sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans. Il est également maintenu en détention.

