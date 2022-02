La Compagnie Créole refait parler d'elle accompagnée du Colonel Reyel

L'interprète de "Celui" est passé en studio pour enregistrer une nouvelle version du single "Le bal masqué" de La Compagnie Créole. L'objectif est de redonner une nouvelle jeunesse "Au bal masqué", 6e position du Top 50 durant deux semaines en 1987.

Ce nouveau single annonce la sortie le 8 octobre d'un nouvel album de La Compagnie Créole intitulé "En bonne compagnie", qui annonçait déjà son retour à l'Olympia en février dernier pour deux concerts.

Habitué des featuring, le rappeur a aussi trouvé le temps d'enregistrer un duo avec Bob Sinclar, "Me Not a Gangsta", un autre avec Mister You et un troisième avec la chanteuse Sheryfa Luna, "Quand les masques tombent".

Un extrait de La Compagnie Créole feat. Colonel Reyel - "Au Bal Masqué" en écoute içi.