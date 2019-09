Les Bleuets enchaînent contre la République tchèque

Les Bleuets ont pu compter sur un Odsonne Edouard en très grande forme, auteur de son deuxième doublé en deux matches, pour enchaîner après leur large victoire contre l'Albanie (4-0), jeudi dernier à Amiens, également en amical.

Les hommes de Sylvain Ripoll se sont détachés en seconde période, avec un but de l'ancien Troyen Bryan Mbeumo sur une belle combinaison initiée par Rayan Ait Nouri, avant qu'Odsonne Edouard n'inscrive son deuxième but du jour devant les 4.500 supporters présents au stade de l'Aube.

“On a bien démarré avant d'être un peu difficulté face à une équipe engagée. Après l'ouverture du score tchèque, on a réagi. Il y a des choses qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins. On alterne le bon et le moins bon, mais c'est le début”, a déclaré le sélectionneur Sylvain Ripoll au micro de Canal+ Sport à l'issue de la rencontre.

En première période, Edouard avait égalisé d'une frappe du droit sous la barre, répondant à un but de l'ailier Patrik Zitny qui avait ouvert la marque d'un bel enchaînement pour tromper Dimitry Bertaud. En deux matches avec les Espoirs, le jeune attaquant du Celtic Glasgow a inscrit quatre buts.

Une rencontre accrochée

Sylvain Ripoll avait effectué huit changements par rapport à l'équipe victorieuse de l'Albanie (4-0), jeudi à Amiens. Ibrahima Konaté remplaçait comme capitaine le Lyonnais Jeff Reine-Adélaide, encore très intéressant au milieu de terrain ce soir.

"C'est un garçon qui sent le football. Il a une super mentalité. Sur ce rassemblement, il s'est mis au service du groupe et il apporte beaucoup", s'est félicité le sélectionneur.

La rencontre fut accrochée, les Tchèques mettant beaucoup d'impact dans les duels. Là où l'Albanie n'avait pas cadré une seule frappe, la République tchèque, emmenée par le virevoltant Jan Matousek, a proposé une vraie opposition aux Bleuets dans un match ouvert et plaisant.

Avec deux victoires en deux matches, la dynamique est néanmoins bel et bien lancée pour la nouvelle génération des Bleuets, malgré l'absence au milieu de Mattéo Guendouzi (promu en A) et d'Houssem Aouar (blessure), à un an des Jeux olympiques au Japon.

La France débutera sa campagne de qualification à l'Euro-2021 face à l'Azerbaïdjan, le 10 octobre à Calais, dans un groupe abordable avec en plus la Suisse, la Géorgie, le Liechtenstein et la Slovaquie.

