L'intérieure serbe Milica Paligoric débarque à Ifs

Agée de 22 ans, cette poste 5 sort d'une formation universitaire de quatre ans à New York. Parallèlement à ses études dans la finance, elle participait au championnat NCAA, la plus haute compétition universitaire outre-Atlantique. Son temps de jeu était modeste, tout comme sa contribution (2,7 points et 1,7 rebond par match en moyenne).

Milica Paligoric, 1,91 mètre, a été internationale des U14 aux U20 et compte un titre continental à son palmarès. Elle a été championne d'Europe junior. Elle vient renforcer la raquette ifoise après le départ de Laura Doguet pour Alençon. Une autre intérieure est susceptible d'intégrer les rangs du club bas-normand en fonction de la trajectoire que suivra Patricia Da Silva, dont l'avenir à Ifs est pour le moins incertain.