Marlon Roudette et Lala Joy réunis sur « Anti Hero »

Pour promouvoir son nouvel album "Matter Fixed", le jeune Britannique avait choisi le titre "New Age" qui a fait l’unanimité en radio et fut ainsi l’un des hits les plus diffusés sur les ondes.

Pour perdurer dans le milieu sans se faire écraser par les machines à succès, Marlon Roudette se devait de renouveler ses acquis pour surprendre le public, d’où son choix de réenregistrer le morceau "Anti Hero" (Saut de l’ange), déjà disque d’or en Allemagne qui fera office de nouveau single dans l’hexagone.

Bonne écoute.