Mont-Saint-Aignan. Une nouvelle école maternelle inaugurée à Mont-Saint-Aignan

Au lendemain de la rentrée scolaire, Catherine Flavigny, la maire de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), a inauguré, mardi 3 septembre 2019, la nouvelle école maternelle Marcelin Berthelot, dans le quartier Saint-André.

Un évènement pour la Ville

L'ancienne école avait été "inaugurée en 1909 en grande pompe avec fête et dîner républicain, se souvient Catherine Flavigny. Le choix du nom Marcelin Berthelot est celui d'un brillant chimiste, décédé deux ans plus tôt qui avait été ministre de l'instruction publique et des Beaux-arts." C'est aussi un évènement pour Mont-Saint-Aignan puisque l'inauguration de la dernière école a eu lieu en 1992 par l'ancien maire Pierre Albertini.

"Ce projet a été élaboré et mené à bien dans les temps prévus par les architectes que je remercie, de même que nos services municipaux grâce à qui tout cela a pu se faire sans aucun problème majeur", poursuit la maire de Mont-Saint-Aignan. Le temps de cette reconstruction totale, les élèves avaient été accueillis au centre de loisirs Rosa Parks à Rouen. Le budget s'élève à plus de 4 millions d'euros avec le soutien de la Métropole de Rouen et du Département.

Les élus ont coupé le ruban inaugural pour marquer l'achèvement des travaux. - Christian Pedron

