Cherbourg : le restaurant Le Pily gagne l'ancienne capitainerie

Jeudi 29 août 2019, le restaurant Le Pily a indiqué avoir remporté l'appel d'offres de l'ancienne capitainerie, située sur le pont tournant, à Cherbourg (Manche). Le 22 octobre 2018, "Le lendemain de la naissance de notre petite Violette" raconte le couple Marion, l'appel d'offres est lancé. Les propriétaires du Pily mettent tout en oeuvre en moins d'un mois pour déposer leur dossier. Un mois plus tard, leur projet est retenu.

Le chef Pierre Marion souhaitait déjà depuis quelques années redonner un coup de neuf à son restaurant, situé rue Grande rue, au cœur de Cherbourg. D'abord en 2011, en rachetant le Cyber Café, situé à côté du restaurant. Trois ans après, c'est la cuisine qui subissait un petit lifting.

Le Pily parie sur la qualité

Mais le chef continue de voir plus grand pour son restaurant, dans lequel il se sent un peu à l'étroit. L'objectif de ce futur déménagement n'est pas tant de gagner en couverts, ni d'augmenter les effectifs. Le restaurant qui peut accueillir aujourd'hui jusqu'à 30 couverts, comptera seulement "une à deux tables" supplémentaires selon le chef. "L'intérêt est de conserver la qualité, et non pas de produire en quantité" poursuit celui dont l'étoile Michelin (décernée depuis 2010) est remise en jeu tous les ans.

Une vue imprenable sur la rade

Pierre Marion souhaite surtout travailler dans de meilleures conditions. La cuisine qui devrait être située dans le bâtiment de l'ancienne capitainerie sera plus fonctionnelle et aura une vue à l'extérieur sur le port. "J'aurais enfin une fenêtre dans la cuisine ! Chose que je n'ai pas à l'emplacement actuel du Pily. Je viens le matin et je repars souvent le soir sans avoir vu la lumière du jour. Ça va donc changer mes conditions de travail et celles de mes employés." raconte ce fin gastronome.

Le parking attenant au bâtiment devrait accueillir quant à lui les clients dans une salle complètement vitrée avec vue sur la rade. L'occasion d'attirer davantage de touristes sur ce site exceptionnel, mais aussi de fidéliser une clientèle cherbourgeoise à laquelle le chef et son épouse, originaires de la région (ils sont nés à Valognes) tiennent particulièrement.

Ecoutez Pierre Marion sur son amour pour Cherbourg :

L'heure des travaux

Mais avant de se projeter, Pierre Marion et sa femme Lydie restent prudents. Ils doivent d'abord faire fasse à une succession de démarches administratives pour reprendre l'ancienne capitainerie, et surtout savoir si concrètement, des travaux peuvent être effectués. Une étude des sols et de leur stabilité devrait déjà confirmer ou non la possibilité de déménager le Pily au sein de l'ancienne capitainerie. Les travaux, s'ils sont enclenchés, dureront "au moins un an" selon les gérants. En attendant, le restaurant "d'origine" reste bien entendu ouvert.

