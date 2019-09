45e festival du cinéma de Deauville : Johnny Depp au casting !

C'est la cerise sur le gâteau, avant l'ouverture du 45e festival de cinéma américain de Deauville (Calvados) : Johnny Depp a confirmé sa venue dimanche 8 septembre 2019, pour présenter en première française Waiting for the Barbarians de Ciro Guerra. L'occasion pour les organisateurs de lui rendre hommage à travers une rétrospective de ses films. D'autres stars seront au rendez-vous, du vendredi 6 au lundi 15 septembre : Pierce Brosnan, ancien James Bond; Kristen Stewart révélée par la saga Twilight ou encore Sophie Turner, qui campe Sansa Stark dans Game of Thrones. Le festival diffusera d'ailleurs la série en intégralité et en accès libre, à raison d'une saison par jour entre les 7 et 14 septembre.

Des stars aussi dans le jury

Le jury est lui aussi prestigieux, à commencer par sa présidente, Catherine Deneuve. On y retrouvera aussi entre autres le rappeur/acteur/réalisateur Caennais Orelsan ou l'acteur Gaspard Uliel.

Pratique. Du 6 au 15 septembre à Deauville. De 16 à 35 euros le pass journée. De 99 à 160 euros le pass festival.

