Camila Cabello annonce un nouveau projet

Celle qui a commencé comme membre du groupe Fifth Harmony s'est fait connaître du grand public à la rentrée 2017 avec son titre devenu un hit planètaire Havana avant de faire danser le monde entier cet été grâce à son titre Senorita en duo avec Shawn Mendes, un duo devenu couple dans la vie.

Mais c'est un retour solo qu'elle vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux. Camila Cabello revient avec un projet appelé Romance. "Bienvenue dans le monde de Romance. Vous êtes cordialement invités à découvrir la première étape le 5 septembre 2019" annonce-t-elle dans une courte vidéo où elle ouvre son cœur avec une clé.

Dans une autre vidéo partagée sur sa chaîne YouTube, la chanteuse de 22 ans se pose des questions sur l'amour. "Qu'est-ce que je sais de l'amour ? Rien. Où va l'amour quand il s'arrête ? Est-ce qu'il disparaît ? Pourquoi meurt-il ? Est-ce qu'on le tue en un souffle ou en un million de petites coupures et éraflures non soignées ?" lance-t-elle sur le ton de la confidence, avant de décrire les effets d'un coup de foudre : "Je sais que quand tu tombes amoureuse, tu as l'impression que c'est la première fois et que vous êtes seulement tous les deux sur terre. Chaque baiser, chaque toucher, chaque caresse est si puissant que c'est comme si cela ne vous était jamais arrivé auparavant ".

Mais qu'annonce-t-elle dans ces vidéos ? Un nouveau single ? Un album surprise ? Il va falloir attendre la fin de la semaine pour connaître la réponse...