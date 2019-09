[Portrait] Sabrina Debris, de la gym de haut niveau au yoga à Rouen

"Le yoga m'a complètement épanouie, ouverte au monde", explique Sabrina Debris, professeur de Yoga au studio Oma Yoga de Rouen (Seine-Maritime). C'est sur le tard que la jeune femme de 30 ans a découvert cette discipline, en 2015. Elle voulait absolument retrouver une activité, après une carrière de sportive de haut niveau en aérobic sportive dans un club rouennais, avortée prématurément pour une sévère blessure au bras droit. "J'ai d'abord été paralysée, j'ai tiré un trait sur le sport en général."

Alors qu'elle entamait une carrière d'attachée de presse à Paris, le yoga s'est imposé comme une évidence. "C'était le bon compromis pour me rapproprier mon corps." Très vite, elle devient addict avec trois à quatre séances par semaine. Jusqu'à ce que son enseignante la persuade de démarrer une formation de professeur. Elle la commence en 2017 et s'est "tout de suite sentie à [sa] place".

Des cours souvent complets

Sabrina suit son conjoint qui décroche un poste à Rouen et comprend vite qu'elle ne veut plus travailler dans la communication. Elle repère des locaux près de la gare et décide de se lancer comme professeur. Hatha Yoga, Vinyasa yoga ou encore yoga prénatal pour les femmes enceintes... À chacun correspond sa pratique.

La passionnée accueille au maximum neuf personnes par classe. "Je voulais que ça reste intimiste, connaître chacun des élèves et ses besoins spécifiques", justifie-t-elle. Pour la rentrée, une professeur de Pilates vient désormais lui prêter main-forte. "Je suis extrêmement reconnaissante de cette reconversion", conclut la jeune femme, qui ne reviendrait en arrière pour rien au monde.

Oma Yoga - 11 rue de l'Avalasse à Rouen