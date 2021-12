Caen. Football (Ligue 2) : À Caen, le MNK96 prépare un derby chaud bouillant

Ils se sont donnés rendez-vous sur l'esplanade du stade Michel d'Ornano vers 14 heures ce vendredi 30 août 2019. Les membres du MNK96, le kop du SM Caen (Calvados), sont prêts à en découdre avant le derby ce soir face au Havre. Les Malherbistes retrouvent les seino-marins, cinq ans après leur dernière confrontation en championnat. Côté supporters, on est déjà prêt à mettre l'ambiance, comme Chattouf, membre depuis une douzaine d'années :

Olaf, privé de stade, guide les équipes

Banderoles, tifos et chants spécifiques au menu, le MNK96 garde toujours le secret. "On garde la surprise. Tout sera dévoilé à l'entrée des joueurs" poursuit Chattouf, capo pour la soirée. Christophe Vaucelle, dit Olaf, habituel chef de groupe, n'y assistera pas. Privé de stade pendant trois mois après avoir allumé un fumigène la saison passée, c'est devant un écran qu'il va supporter son club de cœur. "J'irai dans le bar le plus proche, que je puisse quand même vivre l'ambiance".

Olaf, président du MNK96 est privé de stade ce soir. Il regardera le match dans un bar à côté. - Léa Quinio

Quand bien même il ne sera pas assis en tribune Borelli, Olaf prépare ce derby avec passion. Pour lui, "c'est le match de l'année", écoutez-le :

Côté pronos, les supporters misent sur des 2-0 ou 2-1, avec notamment une préférence pour Malik Tchokounté comme buteur, leur chouchou, ou Jessy Deminguet, l'enfant du pays comme explique Olaf :

L'intégralité de la rencontre entre le SM Caen et le Havre est à suivre en direct sur les antennes de Tendance Ouest ce soir, à partir de 19h45.

