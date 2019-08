Tout est plus pop avec Julie Zenatti

Elle a été découverte adolescente dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris dans le rôle de Fleur-de-Lys, et ne cesse depuis 25 ans de conquérir le cœur des Français avec des textes sensibles et une voix reconnaissable entre mille. Après nous avoir émus, elle revient nous faire danser. "Viens on s'en balance, suis la cadence", chante-t-elle sur son dernier single "Tout est plus pop", annonciateur d'un bel album qui sortira au printemps 2020. Pour ce nouvel opus, elle partage son amour de la musique entourée d'une tribu-pop : Sylvie Hoarau (Brigitte), Da Silva, le rappeur Vincha, ou encore Rose, le coup de cœur de Tendance Ouest !

