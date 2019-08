Bonne table : Caen dira t'on, du bien forcément !

Tendance Ouest a écrit :

Le Rouen Métropole Basket perd son premier match amical au Mans

Après un stage de préparation débuté à Dallas le 8 août dernier, les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) disputaient leur premier match amical face au Mans et celui-ci s'est soldé par une défaite (89-84), le mardi 27 aout 2019. Il n'y a pas eu de surprise entre le pensionnaire de Jeep Élite qui évoluait à domicile et le club normand, qui a encore six jours pour travailler avant de se déplacer à Lille, club de Pro B, mardi 3 septembre 2019.

