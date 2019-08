Cherbourg : la SPA vous aide à trouver l'animal qui vous convient

Chaque année en France, "près de 100 000 chiens et chats sont abandonnés" selon la Société Protectrice des Animaux (SPA), qui recueille 42 000 animaux par an. La période estivale reste la plus propice aux abandons (10 000 par an), avec, entre autres, les départs en vacances qui ne sont pas suffisamment anticipés par les propriétaires.

Écoutez Fabienne Renouf, responsable du refuge du Cotentin, à Cherbourg (Manche), qui raconte les raisons données par les propriétaires :

Une adoption personnalisée

Afin d'éviter de nouveaux abandons, la SPA guide les futurs propriétaires dans leur choix. Au refuge du Cotentin, les bénévoles ouvrent les box des animaux afin qu'ils puissent gambader à l'air libre avec leurs potentiels maîtres. "Il est évident que tous les membres de la famille doivent être présents au moment de l'adoption, car chacun est concerné, explique Fabienne Renouf. Par ailleurs, s'il y a un autre animal déjà dans la maison, on demande aux propriétaires de venir avec lui à la SPA pour voir si la cohabitation se passe bien entre les deux animaux. "

La deuxième étape : remplir un questionnaire. Les personnes qui veulent adopter un animal à la SPA doivent répondre à certaines questions portant sur leurs attentes, leurs habitudes, leurs horaires de travail, leur personnalité, afin d'évaluer au mieux si ça va "matcher" avec l'animal souhaité. "Par exemple avec un chat de tempérament timide, le propriétaire doit faire preuve de patience. Ça ne va pas se faire en une semaine" prévient Fabienne Renouf, avec Willy, le chat-mascotte du refuge perché sur ses épaules.

• Écoutez l'interview accordée à Tendance Ouest :



Éduquer nos amis à quatre pattes

Même credo concernant les chiens, qui ont un fort besoin d'attention. "Si les gens ne rentrent pas déjeuner le midi chez eux, alors qu'ils ont un chien à la maison, c'est problématique pour les nourrir ou leur apprendre la propreté." raconte-t-elle. Des vertus pédagogiques doivent être également déployées pour que les chiens puissent se débrouiller sans leurs maîtres. "On conseille aux gens de commencer par s'absenter dix minutes dans une pièce voisine, d'écouter s'il aboie, afin de l'habituer à rester seul, puis d'augmenter la fréquence" poursuit Fabienne Renouf.





Vous pouvez découvrir le profil de Fripouille, Pataud ou Lisette au refuge du Cotentin sur le site de la SPA. - Marthe Rousseau

Retrouvez chiens et chats sur le net

La refuge du Cotentin, comme d'autres refuges en Normandie mettent aussi en ligne le "profil" de nos amis à quatre pattes. L'occasion de visualiser déjà si vous avez le coup de cœur et si leurs traits de caractères sont compatibles avec les vôtres avant de les rencontrer ! Retrouvez les directement sur le site internet de la SPA.



Le refuge du Cotentin suit la tendance nationale en terme d'abandons pour cet été 2019, mais bonne nouvelle : les adoptions de chiens et de chatons ont repris depuis le mois d'août. "On espère que ça va continuer" sourit celle qui gère le seul refuge de la SPA de la Manche.

A LIRE AUSSI.

La municipalité d'Istanbul au chevet des animaux de rue

Le nouveau refuge de la SPA ouvre ses portes près de Cherbourg

[Vidéo] Seine-Maritime : séquestrés, 49 chats et chiens sauvés par la SPA

A Lille, un café à chiens pour rapprocher humains et animaux

D'importants travaux de modernisation au refuge SNPA de Rouen