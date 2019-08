La Patrouille de France dans le ciel du Havre !

Des vrilles, des boucles, des loopings… On va en prendre plein les yeux, le dimanche 1er septembre 2019, sur la plage du Havre Sainte-Adresse (Seine-Maritime) lors du meeting aérien organisé par l'aéroclub du Havre-Octeville Jean Maridor. Ces figures seront proposées par la célèbre Patrouille de France, qui se déplace pour l'occasion avec neuf pilotes (dont un remplaçant). Après leur prestation, ces acrobates du ciel répondront aux questions du public depuis le car-podium de l'armée de l'air.

La Patrouille de France, mais pas seulement !

La patrouille de France va clôturer les festivités dimanche vers 17h30 sur la plage du Havre Sainte-Adresse. Mais avant ça, dès 15 heures, au même endroit, on pourra contempler un lâcher de parachutistes (manière d'honorer les 75 ans de la libération de la ville). Il y aura aussi de la voltige aérienne avec le régional de l'étape. Formé à l'aéroclub du Havre, Baptiste Vignes a été champion du monde de cette discipline en 2010.

Samedi et dimanche, l'aéroclub du Havre-Octeville accueillera également le public sur sa plateforme lors de ses journées portes ouvertes. Au programme, présentation de plusieurs avions, comme celui ci-dessous.

A bord d'un avion - Joris Marin

Ce week-end de fête est rendu possible grâce au gros travail des organisateurs impliqués dans ce projet depuis un an et demi, mais aussi grâce au soutien de partenaires privés et publics.

Journées portes ouvertes les (samedi) 31 août et (dimanche) 1er septembre 2019 à l'aéroclub du Havre-Octeville. A ne pas manquer non plus, le meeting aérien avec la patrouille de France prévu le dimanche 1er septembre (l'après-midi) au-dessus de la plage du Havre Sainte-Adresse. Tout est gratuit.