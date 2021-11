Sécheresse. La Francemanque d'eau

L'Hexagone est-il menacé d'une ère de sécheresse ? C'est ce que pensent cet été les habitants de nombreux départements. En particulier les Corréziens de la région de Bort-les-Orgues : depuis mercredi 21 août, les communes sont à sec. Même angoisse dans la Creuse : à Guéret, le maire annonce que la ville n'a plus que cent jours de réserve pour ses 32 000 habitants. "Aujourd'hui, la production des sources est inférieure de 30 % à ce qu'elle était : on a une production d'eau inférieure à la consommation. S'il n'y a pas d'eau abondante en octobre et novembre, la situation deviendra très compliquée !" explique le maire. Dans le Nord, où les pluies se sont raréfiées depuis deux ans, l'alerte sécheresse dure depuis près de cinq mois : les restrictions instaurées début avril par le préfet, et qui ne devaient durer que jusqu'au 30 juin, ont finalement été prolongées jusqu'au 30 septembre.

Parmi ces mesures drastiques : l'interdiction de laver les véhicules ailleurs que dans les centres où l'eau est recyclée ; l'interdiction d'arroser les pelouses entre 9h et 19 h ; l'interdiction d'arroser les terrains de sport ; la fermeture des fontaines publiques...

