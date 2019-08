Le Trait inaugure sa nouvelle salle de spectacle, l'Hydre en scène

C'est l'un des projets phares du mandat du maire du Trait (Seine-Maritime), Patrick Callais. Lancé en 2016, le projet de réhabilitation de la salle Jacques-Prévert s'achève samedi 31 août 2019 avec l'inauguration de la nouvelle salle de spectacle, l'Hydre en scène.

Trois ans de travaux

"Cet ancien cinéma était désaffecté depuis plusieurs années et ne servait depuis qu'à de petites cérémonies", rappelle le maire. Après trois ans de travaux, "et quelques aléas [...] nous sommes arrivés au bout". L'Hydre en scène accueillera des concerts, des pièces de théâtre ou encore des colloques avec des artistes régionaux ou nationaux, comme le souhaite la municipalité qui gère l'équipement.

Concernant la programmation, "nous sommes dans une montée en puissance jusqu'à la fin de l'année avec, en moyenne, deux évènements par mois", poursuit Patrick Callais. La salle accueillera aussi le dispositif La p'tite scène qui était proposé au centre social La Zertelle.

"Il nous restera deux petites loges à finir d'aménager l'année prochaine pour offrir de meilleures conditions pour les artistes", ajoute Patrick Callais. Dans la salle, le public profitera de 230 places assises avec une possibilité de passer à 400 places grâce au retrait d'un gradin.

Pas de concurrence

Avec l'Hydre en scène, la Ville du Trait souhaite offrir un équipement complémentaire et non en concurrence vis-à-vis notamment du théâtre de Duclair. "Nous positionnons la salle sur la musique et la culture du monde", précise Patrick Callais.

La soirée d'inauguration, samedi 31 août, proposera sur scène :

• 19h, Sweet Air : un groupe de cinq musiciens qui "délivrent un message réaliste, coloré et original soutenu par des sonorités aux teintes de reggae, de rock ou de musiques du monde".

•

20h, Les Vibrants défricheurs avec saxophones, accordéon et percussions.

Salle Hydre en Scène, rue François Arago au Trait. Samedi 31 août 2019 dès 18h. letrait.fr

