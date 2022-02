Il n'y aura pas de 12ème édition en 2011.

Le Festival de la Glisse qui se déroulait depuis 1997 sur la côte ouest de la Manche, à Agon Coutainville était devenu un rendez-vous incontournable du dernier week-end de juin. 50 000 spectateurs s'étaient déplacés en 2010.

L'association Mauna Kea, victime de son succès, souhaite arrêter "au top" et ne se sent plus capable de gérer l'importance qu'a pris ce rendez-vous au fil des ans. Elle souhaite développer d'autres projets, plus modestes.