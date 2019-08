Football (Ligue 2) : Le SM Caen ne décolle (toujours) pas contre Niort

C'est sans sa nouvelle recrue qu'est Santy Ngom que le SM Caen se déplaçait du côté de Niort ce vendredi 23 août 2019. Toujours dans son fidèle 5-3-2, Rui Almeida titularisait le jeune Vandermersch à la place de Zahary. Les Chamois démarrent fort la rencontre mais ce sont les Caennais qui sont les plus réalistes. Lors de leur première incursion dans le camp niortais et suite à un cafouillage, Goncalves réussit à servir Sankoh dans la surface. Le milieu de terrain caennais ajuste sa frappe et ouvre la marque (6'). Les Normands contrôlent globalement la première période mais Allagbé est souvent là pour stopper les occasions de Pi (13') ou encore Tchokounté (38'). Sans grande euphorie, Caen mène à la pause (0-1, 45').

Caen puni sur un penalty peu évident

De retour sur la pelouse, Caen est embêté rapidement. Jacob lance Sissoko, la recrue estivale niortaise, qui est légèrement accroché par Vandermersch, qui validait jusque-là sa première sélection en professionnel. La faute est peu évidente mais Mr Thual accorde le penalty. L'attaquant local trompe parfaitement Riou et remet les compteurs à zéro (1-1, 53'). Le SM Caen pousse encore mais se satisfait du minimum, jusqu'à l'entrée de Joseph qui, sur son premier ballon, provoque dans la surface pour servir Moussaki. Ce dernier, excentré, envoie son ballon dans le petit filet extérieur (82'). Le jeu est de plus en plus décousu. Les Caennais parviennent même à être dominés en cette fin de rencontre. Deux dernières occasions franches laissent espérer un deuxième but. Joseph, provoque dans la surface, frappe mais celle-ci est détournée par Allagbé (88'). S'en suit une demi-volée de Sankoh, qui seul à l'entrée de surface, manque le cadre (89'). Les deux formations se quittent dos à dos, la troisième fois pour le SM Caen cette saison.

La Fiche

Mi-temps : 0-1 / Score final : 1-1 / Arbitre : O.Thual.

Buteurs : Niort : Sissoko (53' sp) / Caen : Sankoh (6')

Niort : Allagbé, Da Costa, Paro, Sans, Lapis, Kemen, Louissere, Koyalipou, Jacob, Leautey, Sissoko.

Caen : Riou, Weber, Rivierez, Vandermersch, Goncalves, Armougom, Sankoh, Deminguet, Pi, Tchokounté (Joseph, 80'), Moussaki.

