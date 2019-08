Football (Ligue 2) : Le HAC veut conquérir son public

Trois semaines après un nul assez terne concédé face à Niort (1-1), le HAC est de retour au Stade Océane, vendredi 23 août 2019, pour en découdre avec le Grenoble Foot 38. Depuis ce premier rendez-vous de la saison à domicile, les Ciel et Marine ont signé deux superbes performances, en allant s'imposer à Troyes (1-2), puis à Lens (1-3). Troisièmes avec huit points au compteur au bout de quatre journées (2 v et 2 n), les Havrais aspirent maintenant à se montrer tout aussi performants sur leurs terres.

Leur ambition n'est pas seulement de gagner des matchs, c'est aussi d'attirer beaucoup plus de monde dans leur superbe enceinte, qui a enregistré la saison dernière sa pire affluence moyenne depuis son ouverture en juillet 2012 (voir ci-dessous). Un enjeu que mesure parfaitement Paul Le Guen. " J'ai envie de dire à notre public de venir nombreux nous encourager. Ce groupe-là le mérite ", exhortait le coach après le coup de force réalisé à Lens, samedi 17 août. " J'aimerais bien qu'il y ait plus de monde et que les joueurs soient soutenus. C'est normal d'espérer cela, a-t-il étayé, jeudi 22 août, à la veille du match contre Grenoble. C'est d'abord à nous, à travers des résultats et un jeu attrayant, de susciter l'envie et de créer un élan. Les spectateurs ne sont pas fous. Ils ressentent des choses. Il faut qu'ils perçoivent une ambition chez les joueurs. "

La campagne d'abonnement se termine

Jouer régulièrement dans un stade aux trois-quarts vide pose évidemment problème en termes d'image, de rentabilité et de motivation pour les joueurs. Alors pour fidéliser ses fans, et tenter d'en séduire de nouveaux, le HAC se targue d'avoir mis en place " une toute nouvelle offre destinée aux abonnés, avec un contenu plus riche. " La campagne d'abonnement s'achèvera samedi 24 août à 18 heures, au lendemain, donc, du match face à Grenoble. On peut facilement imaginer qu'une belle prestation face aux Isérois inciteront les indécis à prendre leur carte. Comme on peut espérer que ce match-là permettra d'enregistrer un petit pic de fréquentation grâce aux bons résultats actuels et au retour des vacanciers. D'ailleurs, les catégories KOP et Tribune Famille sont d'ores et déjà complètes.

On doute cependant que la barre des 10 000 spectateurs soit franchie, chose qui n'est arrivée qu'une seule fois la saison passée (face à Lens le 27 octobre 2018 avec 11 476 spectateurs). Mais on n'en sera peut-être pas si loin. A une semaine du derby face à Caen, un certain frémissement se fait sentir.

Moyenne de spectateurs au Stade Océane

Saison 2012-2013 : 8 518

Saison 2013-2014 : 7 519

Saison 2014-2015 : 7 271

Saison 2015-2016 : 7 619

Saison 2016-2017 : 7 791

Saison 2017-2018 : 7 399

Saison 2018-2019 : 6 621

HAC - Grenoble, 5e journée de Ligue 2, vendredi 23 août 2019 à 20 heures au Stade Océane.