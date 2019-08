Depuis l'Australie, il chante son amour pour le SM Caen sur le net

Fils de parents caennais, Carl est un fervent supporter du SM Caen (Calvados). Pourtant, depuis cinq ans et demi, celui qui se fait appeler Frank Lukani - son nom de scène - ou encore "Caengourou!" - sur Twitter - vit en Australie. Malgré ses différents voyages au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, en Angleterre, à Bora Bora ou dans le pays des kangourous, il n'oublie pas sa passion pour le maillot bleu et rouge. Comme tout supporter, il suit l'actualité de son club favori au quotidien... jusqu'à créer ses propres chansons.

Football et variété française

Carl allie en effet ses deux passions : la variété française et le football. "Quand j'avais 16 ans, j'habitais en face du stade. J'étais abonné de 1996 à 2004. J'ai toujours aimé chanter. À l'époque, j'avais envoyé une chanson à We Are Malherbe, ça avait plu. Je n'ai jamais pu faire partie d'un groupe car je voyage tout le temps". Il a donc trouvé une autre astuce : créer et chanter ses propres chansons afin de les publier sur Twitter. Et le concept fonctionne depuis deux ans.

Brice Samba, Casimir Ninga, Rui Almeida, Malik Tchokounté ou encore Santy Ngom... Tous ont eu le droit à leur heure de gloire. "Samba avait même retweeté", indique fièrement Carl. La suspension temporaire du compte We Are Malherbe lors de l'utilisation de la musique du film Titanic l'avait également fait réagir.

Plus de 15 000 vues pour Jonathan Gradit

Sur des airs de Renault, Serge Lama ou encore Michel Sardou, c'est la chanson sur le départ de Jonathan Gradit qui a fait un carton cette semaine. Carl a repris "Puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman, en adaptant les paroles au départ du défenseur au RC Lens. Si, en moyenne, ses vidéos atteignent 2 à 3 000 visionnages, celle-ci a dépassé les 15 000 vues ! "Elle a aussi bien fonctionné car cela a aussi touché les supporters de Lens".

"Une jolie chanson, de l'humour, le tout accolé à de l'actu, ça fonctionne ! Je fais vraiment ça pour m'amuser". Ce fan de 39 ans tient sa propre recette. "Le sujet doit aller de pair soit avec l'air de la musique, soit avec les paroles. Mon inspiration est naturelle. J'écris les paroles en 15 minutes et je m'enregistre".

Même à plus de 17 000 kilomètres de Caen, Carl ne perd pas son amour pour le club. "Je suis les matchs en streaming ou à la radio. Je me suis levé à 4h du matin pour regarder le match contre Chambly", malgré le décalage horaire. Que peut-on imaginer de plus viral pour la suite ? "Tout dépend de l'actualité ! Il suffit que le SM Caen gagne cinq fois de suite, je serai inspiré !"