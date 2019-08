Découvrez la ville mystère et remportez votre robot aspirateur-laveur

Dès ce lundi 26 Août 2019 Tendance Ouest fait sa rentrée et vous invite à réaliser un peu de ménage. Parmi les nouveautés de cette grille des programmes la nouvelle formule de "Cherchez, trouvez, gagnez" du lundi au vendredi entre 9h et 13h.

Il est toujours question de mener une enquête mais désormais pour trouver une ville quelque part dans le monde. Tom vous donnera les indices nécessaires tous les matins pour mener à bien vos recherches ; vous pourrez donc lui poser votre question en direct à l'antenne. En cas de bonne réponse le robot aspirateur-laveur sera pour vous.

Doté d'une autonomie de 90 minutes il balaye, aspire et lave pour obtenir un sol impeccable. 4 modes de nettoyage sont possibles (spirale, périmètre, zig-zag et mode automatique). Comptez également sur ses 2 brosses actives sur les côtés pour perfectionner les coins plus difficiles d'accès. Et le petit plus c'est qu'il retourne tout seul sur sa base une fois le travail terminé !

Pour vous inscrire à Cherchez, trouvez, gagnez, envoyez dès maintenant le code TOM au 7 11 12 par sms (2x 65cts + coût d'envoi)