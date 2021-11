Hors Normandie. Remportez votre aspirateur robot mini entre 9h et 13h en écoutant Tendance Ouest

Il est l'heure de ranger votre vieil aspirateur, lourd, bruyant et avec tube au placard. Le nouveau robot aspirateur "Stricker Mini" est à remporter sur Tendance Ouest en écoutant Tom entre 9h et 13h du lundi au vendredi.

Un design moderne, une taille mini pour lui permettre d'accéder aux coins les plus difficiles de votre domicile ; équipé d'une fonction serpillière et de 2 brosses latérales pour une meilleure efficacité, ce "Stricker Mini" à tout d'un grand. Notez qu'il peut aussi polir votre sol. D'autres caractéristiques lui donnent encore plus de valeur : son autonomie de 75 minutes, son capteur de vide et un indicateur de charge. Coût du robot 110€.

Pour avoir une chance de le remporter il suffit de participer à "Cherchez, trouvez, gagnez" et de découvrir l'objet mystère. Tom vous apporte quelques indices pour vous aiguiller, puis les auditrices et auditeurs posent leur question et proposent leur objet à l'antenne une fois le tirage au sort effectué. Ainsi l'enquête avancera au rythme des propositions données à l'antenne.

Inscriptions possibles dès maintenant avec le code TOM au 7 11 12 par sms (65 cts hors coût opérateur).

