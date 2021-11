Patrimoine. Ces "gratte-ciel du Moyen-Âge"

Que représentent pour vous les cathédrales ?

"C'est évidemment le christianisme, l'eucharistie. Le christianisme existe parce qu'on y célèbre la messe comme dans toutes les églises de France. Il y a quelque chose de magnifique dans ce patrimoine : ces mêmes édifices servent à la même chose depuis 17 siècles. Le château a pu changer de propriétaire, devenir un musée, tomber en ruine, l'église a toujours gardé sa dimension cultuelle. Se dire qu'on a construit ces structures colossales parce qu'à l'intérieur on y célèbre la messe et qu'on y fait mémoire également des chrétiens des siècles passés, les saints ou la Vierge Marie par exemple, ça m'a toujours fasciné. Elle est connectée à une réalité vivante, humaine, culturelle qui est toujours là."

Quelles sont les cathédrales de Normandie et leurs spécificités ?

"En Normandie, les cathédrales, ce sont d'une part les grands vaisseaux gothiques : Rouen, Bayeux, Coutances, Lisieux. Et il y a aussi le cas particulier de la cathédrale du Havre, le diocèse a été créé dans les années 1970 et c'est donc une des rares cathédrales qui date de la Renaissance et de la période classique. Et puis vous avez la cathédrale de Sées, qui a beaucoup souffert au fil des siècles et qui a été quasiment entièrement reconstruite au XIXe et qui aujourd'hui est un vaisseau prodigieux de clarté.

Évreux, c'est quand même la cathédrale avec ce couronnement gothique flamboyant, incroyable, ce cortège de tours même si l'une d'entre elles n'a pas été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a la cathédrale perdue, celle d'Avranches, qui est tombée au moment de la Révolution dont on aimerait pouvoir dire plus aujourd'hui."

Quels sont vos coups de cœur par rapport à ces cathédrales de Normandie ?

"La façade de Rouen, la plus grande façade de cathédrale de France avec ses cinq portails et ses deux tours latérales. Elle a aussi la plus haute flèche. Alors oui, elle est du XIXe siècle, c'est de la fonte, mais 153 mètres quand même ! Et puis Coutances avec cette façade incroyable où chacune des tours romanes a été revêtue à l'époque gothique d'un habillage avec des tourelles, on a l'impression que ce sont des fusées qui jaillissent de toutes parts. Cette perspective est unique au monde."

