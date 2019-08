Football : le CMS Oissel battu par la réserve de Guingamp

Après une ouverture de saison manquée à domicile contre Fleury, les joueurs du CMS Oissel (Seine-Maritime) ont de nouveau perdu, cette fois sur la pelouse de la réserve de Guingamp sur le score de 3-1, le samedi 17 aout 2019, lors de la deuxième journée de National 2.

Lanterne rouge provisoire

Menés au score à la suite d'un but de Bilingi (42e), les Bleus de Romain Djoubri ont rapidement égalisé grâce à Metelus. Malheureusement, ils n'ont pas pu conserver ce point du nul, à cause de deux réalisations d'Anne et de Gueddar.

Les Osseliens, après deux défaites consécutives, se retrouvent pour le moment à la dernière place du classement alors qu'ils recevront le leader Chartres lors de la prochaine journée, samedi 24 aout 2019, au stade Marcel-Billard.