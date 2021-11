Les Pieux. SM Caen : la sélection féminine en stage dans la Manche

À l'issue d'une première semaine d'entraînement, la sélection féminine du Stade Malherbe de Caen (Calvados), coachée par Anaïs Bounouar, était en stage de préparation à Sciotot, dans la Manche, samedi 17 et dimanche 18 août 2019.

Scio-Lanta et match amical

Au menu pour les joueuses, qui évolueront en Régionale 2 en championnat : footings et exercices sur la plage, séances d'entraînements et premier match amical. L'effectif a d'ailleurs pu se frotter aux épreuves de "Scio-Lanta" - dont les mythiques poteaux ! - proposées par le centre d'activité voile et vent de Sciotot.

La sélection a disputé son premier match de préparation dimanche, au stade des Pieux, face à l'AS Cherbourg féminin, qui évolue en Régionale 1. Les Manchoises l'ont emporté 2-1.

